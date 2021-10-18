Чисте повітря та здоров’я у своєму селі буквально відстоюють жителі села Комарівка, на Монастирищині.

Там поміж школою, церквою і будинками хотіли зробити завод з переробки вапняку. А в Монастириській громаді, куди зараз належить село, вже навіть дали дозвіл підприємцю виготовляти документи, повідомляють Т1 Новини.

Почалось все у 2016-му, коли підприємство “Станіславмаксбуд” почало виготовляти документи на розробку вапнякового кар’єру у Комарівці, розповіли місцеві. Дозвіл на це надали в тодішній районній раді. І кар’єр мали б розмістити за півтора кілометри від села та будинків.

Згодом, коли утворили Монастириську громаду, документи перероблялися. І там замість півтора кілометра зазначена відстань у сто метрів від села.

Після цього, у 2021-му, Монастириська міська рада дала дозвіл цьому ж підприємцю ще на одну ділянку землі, аби виготовляти документи під дробильну установку.

Але слухань не провели. А територію для комплексу вирішили взяти під виглядом оренди вже існуючої димохідної труби колишнього цегельного заводу. Територія цього заводу знаходиться посеред села. Цим і неабияк занепокоєні комарівчани.