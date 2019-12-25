47-річний Андрій з містечка Почаїв, що на Тернопільщині, застав у власному скромному помешканні грабіжника і, в ході конфлікту надав супернику смертельних ударів ножем.

Господарю будинку тепер загрожує тюрма, але односельці захищають чоловіка, мовляв, так вчинив би кожен, пишуть Тернополяни.

Чоловік визнає свою провину у тому, що вдарив ножем грабіжника, але додає, що розумів: “або ти, або тебе”. По сусідству живе сестра Андрія, яка й прийшла в ту хвилину до брата. Андрій попросив жінку визвати швидку та поліцію. Грабіжник помер у кареті швидкої допомоги.

“Я не хотів його [вбивати]. Я ж теж переживав. Не дай Бог, я піду, а сестра ж теж буде наступна” – говорить Андрій.

Мешканці Почаєва одноголосно відгукуються добре про чоловіка. Кажуть, хоч жив сам, але нікого не ображав, був спокійний. Обіцяють, що до останнього захищатимуть його, адже для них він не вбився, а герой.

Слідчі ж кажуть: формально вчинок Андрія може бути умисним вбивством при перевищенні меж необхідної оборони. А от убитий нападник, грабіжник будинку чоловіка, давно знайомий провоохоронцям. Він житель Почаєва, був раніше судимий за майнові злочини, рецидивіст.

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