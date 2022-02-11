Мешканці області заборгували за газ майже пів мільярда гривень

Упродовж 2021 року населенням області оплачено за житлово-комунальні послуги 4330,8 млн грн, що на 35,8% більше, ніж попереднього року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

На кінець грудня 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 482,8 млн грн.

За постачання теплової енергії та гарячої води мешканці краю заборгували 174,2 млн грн. За постачання та розподіл електричної енергії – 128,1 млн грн. За централізоване водопостачання та водовідведення заборгованість становить 40,2 млн грн, за управління багатоквартирним будинком – 38,9 млн грн, за поводження з побутовими відходами – 14,0 млн грн.