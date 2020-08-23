Троє людей померло учора на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

COVID-19 забрав життя 77-річного тернополянина, 89-річного чоловіка з Підгаєцького району та 62-річної жінки з Монастириського району.

Загальна кількість летальних випадків від коронавірусу на Тернопільщині сягнула 54. Регіон тривалий період зберігав низькі показники летальності, втім у серпні смертельні випадки почастішали.

“Загалом рівень смертності в Тернопільській області вважається невисоким. Показник летальності складає 1,2, а по Україні — 2,3. Тобто медична допомога в наших закладах надається адекватно. Оскільки в Тернопільській області помирає менше людей, ніж в інших областях. Але кожна смерть — це трагедія для родини, друзів, сім’ї. А почастішали летальні випадки, тому що зросла захворюваність”, – каже заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

З підтвердженим діагнозом COVID-19 найбільше людей померло у Шумському районі (10), Кременецькому (8) та у Тернополі — шестеро людей. А загалом летальні випадки зафіксовані майже в усіх районах області.

Софія Романська

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