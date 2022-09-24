Мешканці Маріуполя у Тернополі вийшли на акцію протесту проти фейкового референдуму, який проводять окупанти. ФОТО

Сьогодні на площі Героїв Євромайдану відбулася акція “Україна – це Маріуполь”!

Учасники акції – вимушені переселенці з Маріуполя – засудили проведення псевдореферендуму російськими окупаційними військами на тимчасово окупованій території.

Організаторами виступили центр підтримки переселенців “Я-Маріуполь”, повідомляє видання 0352.ua.

Мета акції: підтримка ЗСУ, привернення уваги громадськості до фейковості, незаконності та фальсифікації псевдореферендуму, який проводить російські окупанти.

Нагадаємо, з 23 вересня, російські загарбники проводять референдум на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Маріуполі.