Жителі Лановеччини зібрали продукти та речі першої необхідності для воїнів ООС. Пакунки українським захисникам відвезуть волонтери.

Ланівчани та жителі сіл району допомагають нашим бійцям від початку війни в Україні. Селяни відправляють продукти, а місцеві господині готують улюблені страви воїнів. Не залишаються байдужими і найменші жителів району. Вони відправляють українським захисникам листи та малюнки.

«І знову наша славна Лановеччина взялася допомагати бійцям. Коли ми однією командою збирали допомогу на Хмельниччині, інша команда збирала волонтерську допомогу на Тернопільщині в Лановецькому районі. І як завжди нам на допомогу відгукнулася невтомна бджілка – волонтер з Борщівки Оля Цісаренко. Щиро дякуємо їй та людям, і дітям з Лановеччини, які долучилися до волонтерської поїздки за вашу любов та повагу до наших Захисників. Слава Україні!», – зазначив волонтер Володимир Мосейко.

Додамо, волонтерська група з Тернопільщини вже відправилася на Східну Україну. Їхню дорогу поблагословили священики.

Софія Романська