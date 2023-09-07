Четверо жителів Товстеньської громади оголосили голодування під стінами обласної прокуратури. Приїхали сюди, бо підозрюють посадовців своєї громади у розкраданні державних грошей.

Як розповів телеканалу ІНТБ організатор протесту, місцевий житель Володимир Семенюк, ситуація тягнеться уже два роки. Переконує, головний бухгалтер і селищний голова Товстенської селищної ради пограбували державу на мільйон гривень.

Так, згідно з документами селищний голова у 2022 році, наприклад за серпень отримав майже 68 тисяч. Це зарплата плюс премії, надбавки й доплати. Люди вважають, ця сума надто велика, тому подали до суду, але з вироком не погоджуються, тож звернулись і до прокуратури.

Натомість в обласній прокуратурі нам прокоментували, що з активістами питання вирішили.

Як відзначила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька, представники Товстеньської громади, які приходили учора до обласної прокуратури, були незадоволені станом досудового розслідування та винесення окремих судових рішень у справі про дії керівних осіб селищної ради при нарахуванні виплат і премій.

“Хочу повідомити, що Бучацька окружна прокуратура ще кілька тижнів тому оскаржила в апеляції це судове рішення, про яке йшла мова. Судовий розгляд призначений на 20 вересня 2023 року. З людьми зустрівся перший заступник керівника обласної прокуратури”, — підкреслила Леся Гурецька.

У свою чергу голова Товстенської громади Іван Проданик звинувачення відкидає та називає брехнею.

А поки люди чекають апеляційного суду 20 вересня, ми телефонуємо до голови Товстенської громади. Питаємо чи справді посадові особи виписують собі премії.

Люди все ж просять відповідні органи перевірити достовірність слів голови. І кажуть, залишаються насторожі подій, бо просто стояти осторонь справи – не можуть.