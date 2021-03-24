Гуманітарну допомогу для українських захисників зібрали жителі Лановеччини та Підволочиська. Місцеві господині наготували різноманітних смаколиків, а також принесли для бійців овочі, консерви, речі першої необхідності.

Збір гуманітарної допомоги для воїнів ООС охоплює все більше людей на Тернопільщині, – каже керівник волонтерської групи “Схід і Захід разом” Володимир Мосейко. Жінки готують улюблені страви українських захисників, чоловіки допомагають із пакуванням і транспортуванням продуктів та інших засобів.

“Волонтерство без меж. Славні господині з села Молотків Лановецької громади знову долучилися до нашої волонтерської поїздки в зону операції об’єднаних сил і знову готували стратегічні продукти, різноманітні смаколики нашим захисникам. Також долучилися жителі Підволочиського району. Щира усім подяка, ваша праця дуже потрібна”.

Волонтери групи “Схід і захід разом” готуються до чергової поїздки на Східну Україну. Допомогу повезуть не лише українським захисникам, а й місцевому населенню.