У зв’язку із проведенням планових ремонтних робіт на водопровідній мережі, 5 серпня з 9:00 год. до 17:00 год. буде припинено подачу холодної води мешканцям житлових будинків на деяких вулицях.

Так, без води будуть жителі вулиць Ю. Гагаріна, Н. Гірняка, Голубовича, Козацькій, Микулинецькій, Микулинецькій-бічні, Молодіжній, Ак. Студинського, Фестивальній, Шкільній, Підлісній, а також на провулках Микулинецькому, Садовому та Шкільному.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує завчасно зробити необхідний запас води.