Великі, вусаті та бридкі — у середмісті Тернополя завелися чорні таргани.

Жителі багатоквартирного будинку нарікають на те, що їх привезли студенти з Африки, чий гуртожиток розташований поряд. Про це пише видання Тернополяни.

У ТНТУ стверджують, що люди помиляються, адже завезти з-закордону комах не могли. Підтверджують це і в КП «Профілактична дезінфекція», мовляв, це ніякі не африканські таргани, а звичайні чорні таргани, які були тут ще під час Другої світової війни.

Тим часом у багатоповерхівці люди «забарикадувалися» — залатали усі щілини, герметично закривають усі отвори, але таргани все одно є — і на сходовій клітці, і в квартирах, і в підвальному приміщенні.

В ЖЕКу «розводять руками», кажуть, що комах постійно труять, але ті далі є. Дезінфектори кажуть — порятунок є, для цього потрібно одночасно розпорошувати отруту по всьому будинку. Схоже, людям таки доведеться піти на цей крок, адже таке сусідство їм вже набридло і доставляє безліч неприємних клопотів.