Мешканку Тернопільщини обікрали, поки вона лікувала зуби

01/03/2019 0
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Про крадіжку телефону правоохоронців повідомила жителька Гусятинського району. Мобільник у неї вкрали в приміщенні районної лікарні.

Зі слів жінки, вона прийшла на прийом до стоматолога і залишила верхній одяг в коридорі, а в кишені куртки забула мобільник. Коли ж повернулася, телефона вже не було.

Крадія правоохоронці розшукали оперативно – це 32-річний житель Гусятина. Крадену річ у нього вилучили.

Як повідомляють у поліції, за скоєне чоловікові інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка.

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