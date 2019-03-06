Мешканка Тернопільщини повірила, що їй пощастило, і втратила багато грошей

06/03/2019 Розмір тексту:

Смс-повідомлення про виграш 200 тисяч гривень надійшло на телефон 28-річної жительки Почаєва Кременецького району. Натомість, щоб перевірити інформацію, адже участі у розіграшах не брала, жінка кинулася виконувати умови аферистів.

За словами потерпілої, спершу на її мобільний надійшло смс-сповіщення про виграш 200 тисяч гривень, пізніше пролунав дзвінок. Незнайомець привітав жінку з тим, що їй пощастило виграти велику суму грошей. Проте повідомив, щоб отримати кошти необхідно сплатити податок у сумі 8 тисяч гривень. Співрозмовник весь час тримав свою жертву на зв’язку і говорив, що і як потрібно робити. Жінка чемно виконала усі умови зловмисника. Коли ж з її рахунку зникло 8 тисяч гривень, а шахрай вимкнув телефон, потерпіла звернулася за допомогою до правоохоронців.

Як повідомили у поліції, за даним фактом слідчі Кременецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з метою розкриття злочину.