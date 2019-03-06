Мешканка Тернопільщини повірила, що їй пощастило, і втратила багато грошей
Смс-повідомлення про виграш 200 тисяч гривень надійшло на телефон 28-річної жительки Почаєва Кременецького району. Натомість, щоб перевірити інформацію, адже участі у розіграшах не брала, жінка кинулася виконувати умови аферистів.
За словами потерпілої, спершу на її мобільний надійшло смс-сповіщення про виграш 200 тисяч гривень, пізніше пролунав дзвінок. Незнайомець привітав жінку з тим, що їй пощастило виграти велику суму грошей. Проте повідомив, щоб отримати кошти необхідно сплатити податок у сумі 8 тисяч гривень. Співрозмовник весь час тримав свою жертву на зв’язку і говорив, що і як потрібно робити. Жінка чемно виконала усі умови зловмисника. Коли ж з її рахунку зникло 8 тисяч гривень, а шахрай вимкнув телефон, потерпіла звернулася за допомогою до правоохоронців.
Як повідомили у поліції, за даним фактом слідчі Кременецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з метою розкриття злочину.
Додати свій коментар
Головні новини
- Підвищення ціни на газ було незаконним і необґрунтованим – суд задовольнив позов Тимошенко. ВІДЕО
- У жахливій аварії в Тернополі постраждали діти. ФОТО
- Мешканка Тернопільщини повірила, що їй пощастило, і втратила багато грошей
- Три тисячі доларів віддала пенсіонерка з Тернопільщини за біжутерію “тисячної проби”
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...