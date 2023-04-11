Поліцейські встановлюють обставини шахрайства та застерігають громадян: не переходьте за підозрілими посиланнями та у жодному разі не вводьте дані своїх банківських карток.

Зі слів потерпілої, вона продавала взуття через інтернет. Оголошення розмістила на одному із сайтів. Їй написала незнайомка, яка начебто захотіла купити товар та скинула посилання, яке було потрібно заповнити для доставки. Тернополянка перейшла за посиланням та ввела там дані своєї банківської картки. Після цього з її рахунку зникли понад 23 000 гривень.

За даним фактом співробітники Тернопільського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.