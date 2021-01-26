Знайшла мешканка Чортківщини на одному з Інтернет-сайтів оголошення про продаж корови та захотіла купити худобу. Ще й продавець нахвалював живий товар та пропонував сам доправити його до райцентру.

Жінка не захотіла поїхати подивитися на товар у сусідній район, натомість повірила незнайомцю нібито з Вишнівця та перерахувала кошти. 18 тисяч гривень, як то кажуть, «корова язиком злизала», бо ж у підсумку потерпіла втратила гроші, а стайня на господарстві залишилася пустувати.

Поліцейські вкотре застерігають: купуючи товари онлайн не перераховуйте оплату наперед. Почитайте відгуки про продавця, а якщо у Вас є можливість самостійно приїхати й оглянути дороговартісний товар – не ризикуйте із передоплатою.