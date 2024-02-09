За незаконну порубку дерев кримінальну відповідальність понесе житель Чортківського району.

Автомобіль, завантажений деревиною, на вулиці одного з сіл Мельнице-Подільської громади зупинив дільничний офіцер Борщівського відділення поліції. Водій жодних дозвільних документів на переведення вантажу не мав.

Під час перевірки з’ясувалося, що 13 дерев породи дуб та берест були зрубані в межах природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку “Дністровський каньйон”. І причетним до незаконної порубки виявився саме водій. Чоловік у скоєному зізнався.

Поліцейські вилучили речові докази. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 246 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

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