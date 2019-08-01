Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують місцевого мешканця Кравця Олега Олександровича, 1978 року народження.

Чоловік 19 липня мав повернутися додому після депортації з Італії, однак зник. Встановити його місцезнаходження неможливо.

Останній раз краянина бачили в міжнародному аеропорті “Київ” ім. Сікорського (Жуляни), в суботу, 20 липня.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».