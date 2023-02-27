Мешканець Тернопільщини знімав порно з коханою і поширював їх в Інстаграмі

У Тернопільській області судили чоловіка, який відправив в Instagram інтимні фото.

Про це йдеться у вироку Монастириського райсуду, пишуть Тернопільські події.

Чоловіка підозрюють у тому, що він 10 грудня 2021 року, перебуваючи за місцем тимчасового проживання, виготовив зображення порнографічного характеру з жінкою, яке містить демонстрацію у ближньому ракурсі імітації введення у ротову порожнину статевого члена, та яке зберігав в електронному вигляді у пам`яті свого мобільного телефону з метою подальшого розповсюдження.

7 січня 2023 року за допомогою додатку «Instagram» чоловік надіслав вищевказане зображення з жінкою користувачу з псевдонімом, під яким зареєстрована інша особа.

25 грудня 2021 року чоловік також виготовив відеофайл порнографічного характеру сцени статевого акту з тодішньою своєю коханою. Його він також відправив іншому користувачу.

Потерпіла через дії кривдника звернулась до поліції. Чоловіка визнали винним та засудили до умовного терміну.