Незвична у наш час історія з щасливою кінцівкою трапилася у Кременці. Там молодий чоловік знайшов гаманець з чималою сумою грошей, розмістив оголошення про це в соцмережі і повернув власнику.

Останній, мабуть, справжній щасливчик. А сам герой історії – дуже порядна людина, пише Терен.

– Знайшли гаманець з сумою 800 доларів, 4500 грн, і фото, в районі вокзалу! поверну власнику! – написав Олександр Кокляєв.

Власник знайшовся за кілька годин. Що це точно він, довів той факт, що людина сказала про 10 євро, про які не йшлося в оголошенні та розповіла, хто зображений на фото з втраченого гаманця.

– Всім дуже вдячний! Людина знайшлася! Вказала хто на фото. І який гаманець кольором. Там ще було 10 євро, за них теж сказала. Їдуть забирати, – повідомив згодом Олександр Кокляєв.

У коментарях молодому чоловікові зичать всіляких гараздів, адже мало хто зміг би добровільно відмовитися від досить значної суми.

– Навіть не віриться, що є такі люди, бо я колись також загубила сумочку, у якій були гроші та новий телефон. І ніхто не повернув, Бог верне вам сторицею за ваше добро, – написала Ксеня Лістопадська.

– У нас ще є люди, які маю страх Божий і любов до ближнього ,адже від такої ситуації, стресової, ніхто не застрахований. Вам зарахується від Всевишнього! – коментує Оксана Ушинська.

Про молодого чоловіка, що повернув згубу власнику, відомо небагато. На його сторінці у Facebook пише, що він працює в МВС України і навчався у Івано-Франківський НДЕКЦ МВС України.