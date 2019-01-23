Мешканець Тернопільщини знайшов у лісі легендарну зброю

23/01/2019 Розмір тексту:

На території краю триває позачерговий місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Його завдання – виявлення та вилучення з незаконного обігу небезпечних предметів.

Так, за останню добу працівники поліції задокументували одразу декілька фактів незаконного поводження зі зброєю. До працівників Чортківського відділу поліції звернувся житель села Кривеньке. Чоловік здав поліцейським предмет схожий на пістолет «Mauser» та 90 патронів до нього, які виявив в лісовому масиві неподалік населеного пункту.

Ще один небезпечний предмет добровільно здав у правоохоронні органи мешканець Підгайців. Чоловік розповів, що знайшов пістолет ще в наприкінці минулого року, однак тільки зараз вирішив здати його до відділення поліції.

Усі небезпечні знахідки вилучено та направлено на експертизу до обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами».

Нагадуємо, що профілактичні заходи щодо вилучення з обігу незаконної зброї та вибухівки триматимуть до 3 лютого.