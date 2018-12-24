Мешканець Тернопільщини зберігав удома три кілограми наркотиків
Заліщицьким відділом Чортківської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт за фактом незаконного придбання, виготовлення та зберігання без мети збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час санкціонованого обшуку у листопаді цього року, у жителя одного із сіл Заліщицького району виявлено суху подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору.
Згідно висновку експерта встановлено, що надана на експертне дослідження подрібнена речовина рослинного походження є канабісом – особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.
Виявлено, що молодик незаконно зберігав за місцем проживання майже 3,5 кг канабісу (марихуани).
На даний час процесуальним прокурором затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні ч.3 ст.309 КК України, який скеровано до суду.
Санкція ч.3 ст.309 КК України за вказані дії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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