Мешканець Тернопільщини зберігав удома три кілограми наркотиків

24/12/2018 Розмір тексту:

Заліщицьким відділом Чортківської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт за фактом незаконного придбання, виготовлення та зберігання без мети збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час санкціонованого обшуку у листопаді цього року, у жителя одного із сіл Заліщицького району виявлено суху подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору.

Згідно висновку експерта встановлено, що надана на експертне дослідження подрібнена речовина рослинного походження є канабісом – особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Виявлено, що молодик незаконно зберігав за місцем проживання майже 3,5 кг канабісу (марихуани).

На даний час процесуальним прокурором затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні ч.3 ст.309 КК України, який скеровано до суду.

Санкція ч.3 ст.309 КК України за вказані дії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.