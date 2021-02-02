Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Чортківського районного відділу поліції жителю району, який спокусився на церковне майно.

Працівники територіального підрозділу встановили, що житель одного із сіл 1974 року народження привласнив електричні обігрівачі з підсобного приміщення храму.

Викрадене майно крадій мав на меті продати, однак реалізувати задумане йому завадили поліцейські.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ.