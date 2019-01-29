Мешканець Тернопільщини заплатив шалені гроші за біжутерію, гадаючи, що це золото

29/01/2019 Розмір тексту:

Працівники Гусятинського відділу поліції задокументували факт шахрайства щодо 24-річного жителя обласного центру. Як розповів заявник перебуваючи в Селі Сухоставі, він став жертвою пройдисвіта. Як наслідок молодик позбувся чималої суми.

Потерпілий зазначив, що 28 січня, близько 12 години, на одній із вулиць населеного пункту біля нього зупинився автомобіль на номерах іноземної реєстрації. З нього вийшов чоловік не слов’янської зовнішності. Він запропонував краянину придбати ювелірні прикраси за вигідною ціною. Ця пропозиція зацікавила молодика й він вирішив придбати чотири каблучки вартістю 15200 гривень. Коли продавець отримав готівку та поїхав у невідомому напрямку, молодик звернувся до спеціаліста аби переконатися в справжності прикрас. Заявник зрозумів,що його ошукали дізнавшись, що придбав біжутерію за ціною золота.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ, повідомляють у поліції.