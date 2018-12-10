Мешканець Тернопільщини замерз на власному подвір’ї

10/12/2018 Розмір тексту:

У селі Ішків Козівського району від переохолодження загинув чоловік 1959-го року народження. Трагедія трапилася на подвір’ї загиблого. Остаточні причини визначає слідство.

Тіло чоловіка у селі Ішків Козівського району виявили учора о 9.30, – повідомляє управління ДСНС в Тернопільській області. Медики констатували переохолодження.

Додамо, це не перша смерть від переохолодження, яку зафіксували на Тернопільщині цього року. Понад місяць тому аналогічна трагедія трапилася у Збаразькому районі: від переохолодження загинуло двоє жителів Вишнівця. Ще два трагічних випадки зафіксовано у Борщівському і Заліщицькому районах. Двоє людей померло на території своїх дворів від загального переохолодження організму.

Рятувальники застерігають жителів краю: не ризикувати власним життям. За словами поліції, до переохолодження в основному призводить вживання алкогольних напоїв.

До слова, зі середини грудня до Тернопільщини добирається значне похолодання.

Софія Романська