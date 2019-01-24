Мешканець Тернопільщини загинув у власному будинку

24/01/2019 Розмір тексту:

Трагедія сталася у Збаражі. Там у власному домі загинув чоловік.

Як повідомляє Тернопільська липа, у Збаразьку центральну районну клінічну лікарню з діагнозом: «важка ЧМТ, забій головного мозку важкого ступеня, перелом склепіння черепа справа, субдуральна гігрома тімяної ділянки зліва, набряк мозку, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, стан абстенції з судомами» було терміново шпиталізовано чоловіка 1980 року народження.

Як виявилося, любитель випивки впав зі сходів у себе в дома.

На жаль, врятувати постраждалого лікарям не вдалося, він помер у стінах медичного закладу.