Мешканець Тернопільщини загинув у власному будинку

24/01/2019 0
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Трагедія сталася у Збаражі. Там у власному домі загинув чоловік.

Як повідомляє Тернопільська липа, у Збаразьку центральну районну клінічну лікарню з діагнозом: «важка ЧМТ, забій головного мозку важкого ступеня, перелом склепіння черепа справа, субдуральна гігрома тімяної ділянки зліва, набряк мозку, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, стан абстенції з судомами» було терміново шпиталізовано чоловіка 1980 року народження.

Як виявилося, любитель випивки впав зі сходів у себе в дома.

На жаль, врятувати постраждалого лікарям не вдалося, він помер у стінах медичного закладу.

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