28 вересня вранці на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що в Бучачі на вул. Стрипній виникла пожежа приватного житлового будинку.

На місці події виявлено тіло власника будинку, чоловіка 1953 року народження.

Внаслідок пожежі знищено житлову кімнату, перекриття, меблі та речі домашнього вжитку на площі 30 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі, три вікна.

Під час гасіння врятовано даний житловий будинок. Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.