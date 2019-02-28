Мешканець Тернопільщини загинув на власному подвір’ї

28/02/2019 Розмір тексту:

Внаслідок переохолодження загинув 75-річний чоловік на власному подвір’ї у Ланівцях. Виявила загиблого його дружина. Причиною смерті називають загальне переохолодження організму.

Як повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін, чоловік загинув у садку власного домогосподарства. Тіло загиблого відправили для проходження судово-медичної експертизи, в результаті якої будуть відомі остаточні причини смерті.

За інформацією управління ДСНС в області, від початку року на Тернопільщині від переохолодження померло п’ятеро людей, ще дев’ять зазнали травм внаслідок холодів.

Рятувальники просять жителів області бути обережними під час морозяної погоди. А тим часом метеорологи зазначають, попереду ще можливо чимало прохолодних днів. Сильних морозів не передбачають, але найближчими днями вночі спостерігатиметься мінусова температура повітря.

Софія Романська