Мешканець Тернопільщини загинув на власному подвір’ї
Внаслідок переохолодження загинув 75-річний чоловік на власному подвір’ї у Ланівцях. Виявила загиблого його дружина. Причиною смерті називають загальне переохолодження організму.
Як повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін, чоловік загинув у садку власного домогосподарства. Тіло загиблого відправили для проходження судово-медичної експертизи, в результаті якої будуть відомі остаточні причини смерті.
За інформацією управління ДСНС в області, від початку року на Тернопільщині від переохолодження померло п’ятеро людей, ще дев’ять зазнали травм внаслідок холодів.
Рятувальники просять жителів області бути обережними під час морозяної погоди. А тим часом метеорологи зазначають, попереду ще можливо чимало прохолодних днів. Сильних морозів не передбачають, але найближчими днями вночі спостерігатиметься мінусова температура повітря.
Софія Романська
Додати свій коментар
Головні новини
- Офіцер запасу Валерій Прозапас: Держава надала нам усе, аби гідно стримувати російського ворога
- Тернопільські господині наліпили для воїнів декілька тисяч вареників
- Мешканець Тернопільщини загинув на власному подвір’ї
- Володимир Петровський: Голови територіальних громад звернулися до мешканців Тернопільщини з проханням підтримати Петра Порошенка
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...