Паління в ліжку призвело до пожежі та загибелі людини.

Трагічний випадок стався 14 грудня пополудні. На номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в житловому будинку в селі Тютьків Микулинецької територіальної громади Тернопільського району.

Внаслідок пожежі вогнем знищено ліжко, стіл та телевізор, пошкоджено речі домашнього вжитку, а також облицювання стін і стелі в кімнаті на площі 20 м кв.

На жаль, не обійшлось без жертв: на місці події виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1962 року народження, без ознак життя. Згубна звичка – паління в ліжку, ймовірно, й стала причиною трагедії.

Пожежу ліквідовано місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.