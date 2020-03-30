На Кременеччині 58-річний чоловік загинув через необережність під час куріння в ліжку.

Про пожежу житлової будівлі, що виникла в селі Лосятин Кременецького району, рятувальників повідомили 29 березня о 07:05. На виклик негайно вирушили вогнеборці 23-го державного пожежно-рятувального поста з м. Почаїв, повідомляють в Управлінні ДСНС.

На місці події, під час гасіння пожежі, вони виявили тіло загиблого господаря помешкання, громадянина 1962 року народження.

Під час гасіння врятовано будівлю. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку.

За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння.

Всього з початку 2020 року внаслідок пожеж у Тернопільській області загинули 11 людей, 7 зазнали травмування.