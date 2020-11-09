Дим з вікон будинку змусив сусіда прибігти на допомогу. Зайшовши до приміщення, він виявив тіло знайомого. Одразу викликав швидку та поліцію.

Проте медики констатували смерть шістдесятидворічного жителя Борщівського району.

Одна з причин нещастя – необережне поводження з електрообладнанням, а саме з електроплиткою. В результаті цього загиблий отримав термічні опіки несумісні з життям.

Сусіди кажуть, що чоловік мешкав сам, зловживав алкогольними напоями. На місці події працювали правоохоронці. При попередньому огляді експерт не виявив на тілі слідів насильницької смерті.

Причина смерті буде відома після розтину. Дана подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.