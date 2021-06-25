Тернопільською обласною прокуратурою до Тернопільського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя м. Ланівці, що отримав 1400 доларів США неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що у жовтні й грудні 2020 року громадянин одержав від підприємця 1400 доларів США неправомірної вигоди для себе та зацікавлених осіб за вплив на прийняття рішення службовцем Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області про дозвіл на виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію двох боксів для легкових автомобілів у м. Ланівці.

Отримання неправомірної вигоди зафіксували правоохоронці.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.