Конфліктний та зловживає спиртними напоями – так про жителя одного з сіл Тернопільського району говорять сусіди.

Сорокачотирирічний чоловік неодноразово погрожував дружині, що себе або підірве, або травмує. Найчастіше таке лунало, коли він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час останньої п’янки потерпілий здійснив постріл у живіт, повідомляють у поліції. В результаті – його доправили до лікарні. З черевної порожнини порушника медики витягнули близько п’ятдесяти дробинок. За попередньою інформацією, зброю, з якої пролунав постріл, він виготовив сам.

Загрози життю чоловіка немає, але правоохоронці внесуть даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 263 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.