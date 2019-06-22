З 1 червня на Тернопіллі розпочалася оперативно-профілактична операція “МАК-2019”, мета якої – виявлення і знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

Перші результати вже задокументували правоохоронці в Підволочиському районі. У ході оперативної роботи вони отримали інформацію, що 42-річний житель одного з сіл району вирощує коноплі. Під час обшуку в помешканні чоловіка виявлено 14 нарковмісних рослин, які були розсаджені у горщики для вазонів.

Дурман вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом щодо чоловіка розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 310 Кримінального кодексу України, за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 рослин і конопель у кількості від 10 рослин передбачена кримінальна відповідальність. Покарання за цей злочин – штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.