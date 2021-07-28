Житель села Васьківці Кременецького району Олег Андрійчук використовує свій мотоцикл для сільськогосподарських робіт. За допомогою триколісного байка чоловік вивозить траву, культивує землю та виорює картоплю.

60-річний Олег Андрійчук косить бур’яни у городі свого сусіда, після чого вантажить траву на причіп і вивозить мотоциклом. Чоловік причіп з’єднує зі своїм байком, ідеться в сюжеті Суспільного.

“Причіп я завантажую гноєм. Стараюся важити більше, щоб важкий мотоцикл був, щоб мене не знесло. Мотоцикл важить 350 кілограмів, а тонна легенько поміщається”, – каже Андрійчук.

Чоловік чіпляє до свого байка також борони.

“Таким чином я мотоциклом бороную. Чіпляю його ланцюгом, чіпляю за фаркоп, ниточкою зв’язую”, – розповів Андрійчук.

Чоловік каже, що раніше, щоб заборонувати землю, винаймав трактор. Тепер робить все сам.

“Я 40 сотих заборонував. Спалив 3,5 літри бензину на 40 сотих. А один мені каже, бо я попросив, щоб хтось засіяв. Півтори тисячі. Ми з жінкою пішли самі розсіяли зерно. Я вчепив борони і сам. Нам це обійшлося у 100-150 гривень”, – каже Андрійчук.

Чоловік розповідає, що раніше на цьому байку була обмежена швидкість – 60 кілометрів за годину. Йому вдалося зняти це обмеження. Тепер максимальна швидкість на трасі – 140 кілометрів. У гаражі чоловіка є ще 10 мотоциклів.

Олег Андрійчук каже, що понад 30 років тому потрапив у ДТП на мотоциклі. Після аварії втратив ногу. Чоловік із протезом продовжує їздити на мотоциклі.

“На тому протезі я все роблю. Я колись пшеницю серпом жав. За мною дружина і мати не встигали”, – каже Андрійчук.

Мати Олега Андрійчука Валентина розповіла, що хвилюється, коли син сідає на мотоцикл:

“Хвилююся, їде на ті змагання, ще внук їздить. Для них це задоволення, а я хвилююся”.

У Олега Андрійчука є троє дітей та четверо внуків. Чоловік розповідає, що з онуками він їздить на мотоциклі в ліс, на річку та в поле.