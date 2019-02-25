Мешканець Тернопільщини виграв у “Лото-Забаву” півмільйона гривень

25/02/2019 Розмір тексту:

Житель Чорткова виграв у лотерею пів мільйона гривень.

Половину джекпота «Лото-Забави», – а це 500 тич. грн.., зірвав гравець, який придбав квиток №0011400 у «ЛОТО -маркеті» на вул. Шевченка, 13. Про це повідомляє tenews.org.ua.

Другий поспіль тираж «Лото-Забави» один з головних призів «Великої гри» розділили двоє гравців. Так, цьогоріч 10 лютого, розігруючи 1018-ий тираж «Лото-Забави» – 1 млн. грн.. по 50% виграли гравці з Тернопільської і Чернігівської областей. Інші 500 тич. грн.. отримає власник квитка №0315245, який він придбав у Чернігові на фірмовому столі «М.С.Л.», у магазині, що на вул. Текстильників, 8.