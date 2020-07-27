Мешканець Теребовлі виграв мільйон гривень у “Лото-Забава”.

Як повідомляють на сайті МСЛ, чоловік та став 364-м мільйонером лотереї.

Відомо, що вдачу нашому земляку приніс лотерейний білет із номером 0088471. Обійшовся він у 30 гривень.

“Оператор державних лотерей «М.С.Л.» поспішає щиро привітати переможця та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 800 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу. А для тих, хто мешкає у Теребовлі, хочемо повідомити адресу щасливої точки продажу білета: «ЛОТО маркет», що на вулиці Шевченка, 1”, – повідомляють на сайті МСЛ.