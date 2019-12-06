За матеріалами Служби безпеки України до чотирьох років позбавлення волі засуджено жителя Тернопільщини, який займався незаконним збутом спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Мешканець Гусятинського району області займався виготовленням пристроїв для стеження. Сконструйовані ним “жучки” дозволяли отримувати інформацію про переміщення та місцезнаходження громадян, прослуховувати та фіксувати їхні телефонні розмови.

Свої винаходи зловмисник збував через Інтернет. Правоохоронці задокументували два факти продажу саморобних спецзасобів.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 (незаконний збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинений повторно) Кримінального Кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі із іспитовим терміном 1 рік. Вирок суду набув законної сили.