Мешканець Тернопільщини втопився у глибоченній криниці на власному подвір’ї

У селі Біла під Чортковим на власному подвір’ї втопився 90-річний чоловік.

За інформацією рятувальників, чоловік випадково впав в колодязь і не зміг вибратися. Тіло на поверхню дістали рятувальники, яких на місце викликали сусіди, повідомляє ZAXID.NET.

Нещасний випадок у селі Біла стався близько 11:20 у четвер, 20 січня. Про 90-річного чоловіка в криниці рятувальникам повідомили сусіди.

«Старший чоловік мешкав сам. Вочевидь він пішов набрати води, не втримався і впав у криницю з водою. Глибина колодязя становила 25 метрів. Рятувальники спустилися в криницю і витягнули тіло утопленого», – розповіла ZAXID.NET речниця ДСНС Тернопільщини Ірина Крупа.

Тіло чоловіка перевезли в морг на експертизу. А працівники поліції внесли факт смерті мешканця села Біла в ЄРДР за ст. 115 ККУ (вбивство з приміткою нещасний випадок).