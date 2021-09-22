Іван Соловей з Тернопільської області здійснив дитячу мрію. Після експериментів із гусячими крилами та планером з дошок йому вдалося змайструвати власний літак.

Експериментами чоловік займається з 3-річного віку. Зараз працює викладачем, має ступінь кандидата технічних наук, повідомляє 24 Канал.

У школі Іван Соловей змайстрував планер з дощок, але той виявився заважким для польоту. Після завершення навчання в університеті він вирішив здійснити давню мрію.

Креслення німецького літака взяв за основу

На покупку готового літака грошей не було, тож мешканець Тернопільщини почав його робити сам. А злітну смугу облаштував на покошеному пасовищі.

“Я працював майже 5 років. Усе це разом обійшлося до 5 тисяч доларів, десь так”, – розповів Соловей.

У роботі винахідник опирався на креслення німецького літака, підбирав різні запчастини, дещо виготовляв сам. Наприклад, двохтактний мотор чоловік купив, а гвинт для нього зробили переселенці з Луганська.

Літак важить 220 кілограмів. Може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину та піднятися на висоту до 2 кілометрів.

Дружина підтримує ідеї винахідника

Захоплення чоловіка підтримує його дружина Ірина Соловей. Вона зазначила, що є чимало людей, які бояться літати, однак, якщо людина не літає – вона не живе.

– Треба дати людині можливість розвиватися, жити й робити щось для себе, щоб почуватися щасливою, – наголосила Соловей.

Ірина називає витвір Івана “Наша пташка”. Літальний апарат розрахований на 2 осіб, чоловік уже брав її на борт.

“Чоловік мене буквально прокатав над своїм селом. Ми подивилися на знайомі терени, свою хату, його школу, церкву…”, – розповіла Соловей.

За словами жінки, під час польоту людину опановують зовсім інші відчуття. Мовляв, підіймаєшся над власними проблемами та “переключаєшся зі сірості”.

Іван Соловей планує модернізувати свій витвір, щоб він споживав менше пального. Чоловік хоче, щоб держава звернула увагу на творців саморобних літальних апаратів та використала такі винаходи для розвитку галузі й виходу на світовий ринок.