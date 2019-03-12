Мешканець Тернопільщини вкрав з лікарні… лом

12/03/2019 0
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Працівникам Тернопільського відділення поліції вдалося довести причетність чоловіка до злочину, який він вчинив в одному із лікувальних закладів району. Краянину загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. 

Житель Тернопільщини спокусився на пожежний інвентар, який знаходився в приміщенні медзакладу. Як наслідок крадій викрав пожежний багор та лом. Наразі поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічного роду злочинів на території краю. 

Як повідомляють у поліції, за фактом таємного викрадення чужого майна працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 185 ККУ.

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