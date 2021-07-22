Працівники відділення поліції № 4 (м. Заліщики) Чортківського РВП відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканця району.

Аферист пообіцяв потерпілому пригнати з-за кордону авто й як наслідок привласнив його грошові кошти.

Заявник розповів, що знайшов в інтернеті оголошення про доставку з-за кордону автомобілів. Зв’язавшись з продавцем, сторони обумовили умови покупки, однак незнайомець попросив переказати на банківський рахунок завдаток в розмірі 3000 гривень для оформлення певних документів. А вже через декілька днів, аферист зателефонував до покупця та попросив скинути ще 72 тисячі гривень, як гарантію покупки. Чоловік не відмовив й здійснив транзакцію. Вже згодом краянин зрозумів, що його ошукали. Телефон пройдисвіта вже був вимкнений.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертають до мешканців краю з проханням здійснювати подібного роду правочини в перевірених торгових представників. Адже знайшовши в мережі Інтернет дописи про продаж автомобілів, ви можете легко натрапити на аферистів.