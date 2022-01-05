Майже 175 000 гривень переказав мешканець області на рахунок аферистів за купівлю неіснуючого автомобіля.

За даним фактом працівники відділення поліції № 1 м. Бережани розпочали досудове розслідування.

Чоловік розповів, що знайшов в Інтернеті допис про продаж іномарки за вигідною ціною. Основною умовою продажу автомобіля була передплата в сумі від 30% вартості автомобіля. Зв’язавшись з продавцем-аферистом, останній попросив здійснити оплату в розмірі 174 465 гривень, що він й зробив. Однак за декілька днів зрозумів, що його ошукали, адже мобільний пройдисвіта був вимкнений, а сайт заблокований.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.