Працівники Відділу поліції № 2 ( м. Зборів ) Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканця одного із сіл. Чоловік здійснював покупку в інтернеті й натрапив на афериста.

Потерпілий розповів, що знайшов на сайті-оголошень допис про продаж корови. Зв’язавшись з продавцем, останній попросив здійснити попередню оплату за тварину в розмірі 4000 гривень. Краянин погодився й переказав готівку. За домовленістю після оплати сторони мали обумовити яким чином корону мав отримати власник, однак коли чоловік знову зателефонував продавцю в афериста вже був вимкнений телефон. Про подію він повідомив правоохоронців.

Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 ККУ.