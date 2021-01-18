Повертаючись з Чортківщини до рідного села Нагоряни Заліщицького району, місцева жителька взяла собі в захисників знайомих, адже з колишнім чоловіком розлучилася, проте той спокою їй не дає.

Екс-благовірний таки вийшов з сокирою зустрічати автомобіль, на якому повернулася колишня, та на його шляху опинився 29-річний житель Чортківщини.

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря місцевого медичного закладу про те, що до них звернувся житель села Нагірянка з травмами та пошкодженнями внутрішніх органів. З’ясувалося, молодик напередодні їздив разом зі знайомою до Заліщицького району захищати її від колишнього чоловіка.

Як пояснив потерпілий, зловмисник вийшов на вулицю з сокирою у руках і замахнувся, аби вдарити по автомобілю, на якому вони приїхали, проте чортківчанин перегородив йому дорогу. Удар отримав у живіт.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 128 ККУ. Поліцейські встановили особу кривдника, ним виявився 32-річний житель села Нагоряни.