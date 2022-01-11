Мешканець Тернопільщини так продавав товар в інтернеті, що втратив 10 000 гривень

Понад 10000 гривень зникло з банківського рахунку жителя Збаражчини.

Чоловік продавав через інтернет товар й натрапив на афериста, який привласнив всі його заощадження.

Заявник розповів, що до нього телефонував псевдопокупець та запевнив про намір придбати майно. Зловмисник надіслав фішингове посилання, за яким краянин ввів свої банківські дані. За лічені хвилини йому прийшли сповіщення про списання з банківського рахунку залишкових коштів. За допомогою він звернувся до поліцейських.

За даним фактом слідчі відділення поліції № 4 м. Збараж розпочали досудове розслідування відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.