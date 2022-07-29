Зловмисник побив жителя Дністровського району, а потім задушив і втік з місця злочину. Оперативники відділення № 2 (м. Хотин) Дністровського райвідділу поліції встановили й затримали порушника. За скоєння умисного вбивства йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Мертвого 66-річного жителя села Рашків виявили сусіди вранці 27 липня, коли прийшли провідати чоловіка. На тілі померлого були тілесні ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть буковинця.

На місці події працювали співробітники обласного управління Нацполіції та відділення № 2 (м. Хотин) Дністровського райвідділу поліції. Здійснюючи першочергові розшуково-слідчі дії, правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері у чоловіка гостював 42-річний уродженець Тернопільщини, який нещодавно переїхав до Рашкова.

Попередньо, під час застілля між ними виникла суперечка, в процесі якої гість наніс господарю декілька ударів руками й ногами по обличчю і тілу. Від завданих ударів потерпілий упав на підлогу. Користуючись безпорадним станом своєї жертви, нападник руками задушив чоловіка. Після скоєння злочину порушник втік і намагався знищити докази своєї причетності до вбивства буковинця.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.