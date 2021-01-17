Мешканець Тернопільщини розтрощив собі голову, впавши з дерева

Побутовий нещасний випадок задокументували правоохоронці Кременецького відділу поліції. Повідомлення надійшло до поліцейських близько 15 січня близько 18 години від чергового лікаря почаєвської лікарні.

Медик повідомив, що закладу доправлено пацієнта з тяжкими травмами голови. Працівники поліції з’ясували, як саме травмувався потерпілий. 48-річний житель села Будки впав з дерева на господарстві родичів.

У чоловіка лікарі діагностували відкриту черепно-мозкову травму, Наразі він перебуває в реанімаційному відділені Кременецької райлікарні, стан пацієнта важкий.

Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку повідомлень та звернень громадян. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.