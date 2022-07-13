Працівники поліції Теребовлі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого щодо місцевого мешканця 1978 року народження.

Заявник звернувся до правоохоронців за допомогою. Він зазначив, що під час продажу транспорту, який він нещодавно придбав дізнався, що майно знаходиться у власності інших осіб.

Поліцейські територіального підрозділу поліції встановили, що предметом спорту є сільськогосподарська техніка, яка знаходиться у власності у столичної фірми. Вони на підставі договору лізингу передали майно у користування чоловіку з Одеси, який зобов’язувався сплачувати обумовлену суму, аби набути право власності. Однак лізингоодержувач до кінця не оплатив грошові кошти та перепродав транспорт особі з Рівненської області, а він в свою чергу вже жителю Тернопільщини. Заявник зазначив, що майно йому вартувало 14500 американських доларів.

Трактор працівники поліції вилучили та помістили на арештмайданик.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.