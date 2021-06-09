Мешканець Тернопільщини продав бойову гранату за 500 гривень. Тепер буде сидіти 3 роки

Через збут бойової гранати мешканець Ланoвеччини відсидить за ґратами 3 роки 3 місяці.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Кременецькою окружною прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво і публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно жителя Лановеччини, що зберігав та збував бойові припаси (ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурор довів у суді, що громадянин П. незаконно придбав, зберігав і збув за 500 грн бойову гранату «РГД-5».

Відтак, за вчинений злочин відповідно до вироку Лановецького районного суду обвинувачений проведе за ґратами 3 роки 3 місяці.