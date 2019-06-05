Поліцейські Чортківського відділу поліції склали адміністративний протокол на жителя села Ягільниця після того, як чоловік повідомив, що сусідка викрала з його будинку 35 тисяч гривень. З’ясувалося, заявник банально збрехав.

У ніч з 3 на 4 червня на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Ягільниця. Чоловік стверджував, три години тому його обікрала сусідка. Зловмисниця таємно з кухні поцупила велику суму грошей.

Виїхавши на місце події, поліцейські застали чоловіка у нетверезому стані, проте злочин задокументували і стали з’ясовувати обставини його вчинення. Та, як з’ясувалося, заявник жодних підстав для повідомлення про крадіжку не мав: в нього ніхто і нічого не крав. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, чортківчанин вирішив насолити сусідці, з якою перебував у неприязних відносинах.

Сусідська помста обернулася відповідальністю. Щоправда, обійшлося адміністративним протоколом, проте наступного разу п’яні фантазії можуть обернутися кримінальним провадженням. Поліцейські нагадують: за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (стаття 383 ККУ) можна отримати реальне позбавлення волі терміном від двох до п’яти років.