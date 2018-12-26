Мешканець Тернопільщини помер від отруєння чадним газом

26/12/2018 Розмір тексту:

Нещасний випадок трапився 25 грудня у селі Струсів Теребовлянського району. У власному помешканні від отруєння чадним газом помер 42-річний місцевий житель.

Пожежу помітила сусідка потерпілого і викликала поліцію та рятувальників. У будинку правоохоронці виявили тіло господаря без ознак життя. Загиблий ніде не працював, зловживав спиртними напоями.

За попередніми даними, пожежу могла спричинити цигарка. Правоохоронці припускають, що потерпілий палив у ліжку та заснув. Недопалок випав та спричинив пожежу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляють у поліції.